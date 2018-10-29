ЦБ РФ лишил лицензий два банка

11:43 | 31.10.2018

ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского «Инкаробанка» и Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП).



МБСП перестанет работать из-за «дыры» в капитале, которая превысила 15,5 млрд рублей. Причиной отзыва лицензии у «Инкаробанка» стали признаки недобросовестного поведения руководства, «выражавшиеся в осуществлении сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков».



«Инкаробанк», согласно данным рейтинга «РИА Новости», занимал 334-е место в банковской системе России. МБСП – 115-е место.