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Россия и мир


16:52 | 30.10.2018

Москва заняла 13-е место в рейтинге городов мира по ценам на элитное жилье

Москва заняла 13-е место в рейтинге городов мира с самой дорогой элитной жилой недвижимостью в период с июня 2017 по июнь 2018 года, составленном компанией Knight Frank. Компания ранжирует города мира по площади жилья в элитных новостройках, которую можно приобрести на 1 миллион долларов, передает РИА «Новости». В Москве на эту сумму на конец первой половины этого года можно было купить в среднем 83 кв. метра.

Городом с самой дорогой элитной недвижимостью остается Монако, где за $1 млн можно приобрести лишь 16 квадратных метров «элитки». Второе место в рейтинге занимает Гонконг с показателем 22 квадратных метра. Лондон с 29 квадратными метрами за $1 млн сместил с третьего места Нью-Йорк; Сингапур остался на пятом месте с 37 квадратными метрами, отмечает «Интерфакс».

© «Вечерние Ведомости»

 


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