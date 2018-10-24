Россия и мир
16:52 | 30.10.2018
Москва заняла 13-е место в рейтинге городов мира по ценам на элитное жилье
Городом с самой дорогой элитной недвижимостью остается Монако, где за $1 млн можно приобрести лишь 16 квадратных метров «элитки». Второе место в рейтинге занимает Гонконг с показателем 22 квадратных метра. Лондон с 29 квадратными метрами за $1 млн сместил с третьего места Нью-Йорк; Сингапур остался на пятом месте с 37 квадратными метрами, отмечает «Интерфакс».
© «Вечерние Ведомости»
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