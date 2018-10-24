16:47 | 30.10.2018

Власти Китая частично отменили запрет на торговлю костями тигров и рогами носорогов. Данные части тел используются в традиционной китайской медицине, сообщает BBC.



Оба вида находятся под угрозой исчезновения, с 1993 года в Китае действовал запрет на торговлю частями туш. Однако новое решение разрешает торговлю частями тел животных, содержащихся в неволе, в научных, культурных и медицинских целях, передает «Интерфакс».



Во всех других случаях покупать и продавать любые части тела носорогов и тигров будет по-прежнему запрещено. Кроме того, Китай усилит контроль над торговлей и оборотом: все нелегально купленные части тел этих животных в частных коллекциях конфискуют.