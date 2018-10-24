СМИ сообщили о задержании причастных к утечке данных о Петрове и Боширове

16:25 | 30.10.2018

ФСБ задержала российского пограничника, который, вероятно, продал информацию о заграничных поездках Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиненных в отравлении полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным агентства, за «короткий период» сотрудники ФСБ провели более 60 мероприятий, направленных на остановку утечек выписок из баз данных.



Ранее Беллингкэт и издание Инсайдер сообщили, что Петров – это военный врач Александр Мишкин. Утверждалось, что ГРУ завербовало его еще во время учебы в Медицинской академии. Боширова называют полковником ГРУ Анатолием Чепигой.



Как напоминает lenta.ru, Великобритания в сентябре официально обвинила Петрова и Боширова в нападении на семью Скрипалей. Лондон заявил, что оба работают на российскую военную разведку и операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем.