В Индонезии обнаружили тела десяти жертв крушения Boeing-737

16:21 | 30.10.2018

Спасатели обнаружили тела десяти погибших в результате крушения Boeing 737 MAX у берегов Индонезии, сообщает The Straits Times. На берег доставлены 24 мешка с фрагментами тел людей, находившихся на борту самолета. Их направят на анализ ДНК, чтобы сопоставить с образцами, взятыми ранее у родственников погибших.



Как напоминает РИА «Новости», трагедия произошла накануне. У берегов Западной Явы потерпел крушение Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на Суматру. На борту находилось 189 человек, никто не выжил.