Президент Турции Эрдоган анонсировал военную операцию против сирийских курдов

16:03 | 30.10.2018

Президент Турции Эрдоган анонсировал начало в ближайшее время масштабной операции против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата. «Мы не позволим на востоке от Евфрата создать террористическую структуру, мы ее разрушим», - отметил Эрдоган, передает РИА «Новости».



По мнению Анкары, силы YPG — самообороны курдов, — которые контролируют при помощи США территории восточнее Евфрата, являются террористической организацией. Власти Турции видят ее прямую связь с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (PYD).