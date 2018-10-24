Эксперты назвали самые надежные автомобили в мире

15:52 | 30.10.2018

Американская неправительственная организация Consumer Reports опубликовала ежегодный список самых надежных автомобилей. Рейтинг был основан на данных 500 тыс. машин по всему миру, сообщает iz.ru.



Рейтинг возглавила японская марка Lexus, сместив прошлогоднего лидера Toyota на второе место. Наиболее надежной моделью назван Lexus GS. Третьей стала Mazda, которая поднялась на девять позиций в связи с положительными отзывами владельцев на большой кроссовер CX-9, а также родстер MX-5, который признан лучшей моделью марки, передает lenta.ru. Далее следуют Subaru и Kia.



Лучшим европейским брендом стала Audi, которая оказалась на седьмом месте. Американские бренды замыкают список — Tesla, Cadillac и Volvo оказались на последних местах.