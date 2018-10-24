Власти США направят на границу с Мексикой пять тысяч военных

15:41 | 30.10.2018

Власти США отправят по меньшей мере 5,2 тысячи солдат на южную границу США, чтобы защитить ее от наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщил канал CBS News. Военные, миссия которых продлится до 15 декабря, начнут патрулирование пограничных районов штатов Калифорния, Аризона и Техас, сообщает Пентагон. Все эти штаты имеют границу с Мексикой, и именно оттуда в США проникают нелегальные мигранты, которых пообещал остановить президент Трамп.