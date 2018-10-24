75% территории Венеции ушло под воду из-за шторма

15:30 | 30.10.2018

Штормовой ветер в Венеции привел к резкому увеличению уровня воды. Приблизительно 75% территории города оказалось затоплено. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.



Как сообщают местные синоптики, уровень воды на улицах города уже превысил полутораметровую отметку над уровнем моря. И это еще не предел, так как шторм не прекращается, передает rg.ru.



Ранее сообщалось, что итальянская служба гражданской обороны объявила красный уровень погодной опасности в пяти областях страны.