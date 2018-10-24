В Набережных Челнах задержаны 18 человек, подозреваемых в связях с террористами

15:22 | 30.10.2018

В Татарстане задержаны 18 человек, подозреваемых в связях с террористами. По данным ФСБ члены законспирированной ячейки планировали совершить ряд резонансных акций в стране.



«В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы. Одновременно проведены задержания еще шести ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние», — рассказали в ФСБ. Ячейкой террористов руководил мужчина, который был ранее судим за пропаганду ИГ.