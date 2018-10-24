Рейтинг одобрения Дональда Трампа за неделю опустился до 40%

12:28 | 30.10.2018

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа за неделю снизился до 40%, сообщается в еженедельном опросе фирмы Gallup. Это на четыре процента меньше, чем аналогичный показатель, зафиксированный 21 октября. При этом негативно о его работе высказались 54% опрошенных.



На падение рейтинга могли повлиять в том числе бойня в Питтсбурге, где в синагоге расстреляли 11 человек, а также массовая рассылка самодельных бомб противникам Трампа, включая экс-президента США Барака Обаму, соперника Трампа на выборах 2016 года от демократов Хиллари Клинтон, актера Роберта Де Ниро и других, напоминает rg.ru.