Россиян начнут уведомлять о задолженностях с 2020 года с помощью СМС

12:20 | 30.10.2018

Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов в интервью «Известиям» рассказал о законопроекте, который предусматривает изменение процедуры уведомления о долгах. По словам Аристова, почтовая связь не всегда эффективна и требует затрат, поэтому был разработан законопроект для изменения процедуры уведомления о задолженностях. Должнику будут отправлять информацию через SMS или портал госуслуг, передает РИА «Новости». «Мы планируем, что с 1 января 2020 года эта процедура должна заработать», — заявил Аристов. Отмечается, что нововведение нацелено на упрощение взаимодействия гражданина с судом.