Власти Польши увидели в оттоке украинских рабочих в Германию угрозу экономике

12:06 | 30.10.2018

Правительство Польши всерьез обеспокоено возможным оттоком украинских рабочих в страны Западной Европы. Особенно в Германию, чей рынок труда в ближайшее время может стать намного доступнее, передает rg.ru. Как пишут польские СМИ, Берлин намерен упростить процесс получения рабочей визы для приезжих из стран, не входящих в состав Евросоюза. Если это произойдёт, по данным экспертов, около 59% украинцев предпочтут польским компаниям немецкие.