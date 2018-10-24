Авианосец «Адмирал Кузнецов» получил повреждения в результате ЧП с плавучим доком

12:00 | 30.10.2018

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» получил повреждение в результате ЧП с плавучим доком ПД-50 в Мурманске, где авианосец находился на ремонте. «По предварительным данным, на палубу корабля упал кран. В течение дня специалисты оценят, какой нанесен ущерб», — рассказал «Интерфаксу» информированный источник.



Как напоминает «Эхо Москвы», минувшей ночью на судоремонтном заводе в Мурманске затонул плавучий док, где ремонтировали крейсер. Четверо рабочих оказались в воде и получили переохлаждение, им оказана медицинская помощь. Корабль отбуксировали на другой судоремонтный завод в Мурманске. По некоторым данным, в России есть ещё один док, способный принять «Адмирала Кузнецова». Он находится в Новороссийске.