Россия и мир
11:52 | 30.10.2018
В Министерстве финансов РФ не планируют повышать налог на роскошь
Ранее несколько СМИ неверно процитировали министра, сообщив, что Минфин планирует пересмотреть налог на роскошь в сторону повышения, передает РИА «Новости».
По словам вице-премьера, разница в уровне доходов создает социальное напряжение. «Нам часто говорят: "Давайте повысим налоги на богатых". На самом деле, мы это сделали: повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — заявил Силуанов. Глава Минфина добавил, что у предложения сделать более прогрессивной шкалу налогообложения доходов есть «плюсы и минусы».
«Мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение, люди в том числе могут вообще вывести деньги из нашей страны. С другой стороны, плоская шкала 13-процентная достаточно уже устоялась, и здесь менять законодательство, наверное, было бы неправильно», — подчеркнул министр.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:18 | 30.10.2018
На Урале хакера, взломавшего базу данных аэропорта Кольцово, приговорили к пяти годам колонии
15:00 | 30.10.2018
Вице-президент Фонда «Город без наркотиков» решил вступить в «Единую Россию». Партбилет ему вручит лично Дмитрий Медведев
14:58 | 30.10.2018
Размер госдолга Курганской области застыл на уровне начала года
14:57 | 30.10.2018
Евгений Куйвашев дал интервью службе новостей ООН
13:52 | 30.10.2018
Уральский гимнаст в составе российской сборной завоевал серебро на чемпионате мира
13:31 | 30.10.2018
Пермяки могут выбрать свой город столицей Тотального диктанта
13:26 | 30.10.2018
8 и 23 ноября у администрации Орджоникидзевского района будет работать пункт приёма опасных отходов
13:21 | 30.10.2018
В Перми отремонтирован проезд к планетарию
13:08 | 30.10.2018
Екатеринбуржцев приглашают на традиционную ярмарку выходного дня
12:53 | 30.10.2018
«Аэрофлот» может создать хаб в Екатеринбурге
12:35 | 30.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 29 октября 2018 года
12:32 | 30.10.2018
Застрелил из ружья: жителя Алапаевска обвиняют в убийстве тестя
12:32 | 30.10.2018
Молодёжная ассамблея народов Южного Урала приняла участие в круглом столе в Казахстане
12:08 | 30.10.2018
Федеральная антимонопольная служба уличила РЭК Свердловской области в завышении коммунальных тарифов для населения
11:55 | 30.10.2018
Приговор пермскому ветерану за мак на огороде оставлен без изменений
11:35 | 30.10.2018
За сутки в ДТП на Среднем Урале пострадали 12 человек
11:24 | 30.10.2018
В Перми отремонтировали транспортную развязку у Камской ГЭС
11:19 | 30.10.2018
С администрации Нижнего Тагила взыскали компенсацию за нападение безнадзорных собак на ребёнка
11:17 | 30.10.2018
В Пермском крае отмечают вековой юбилей комсомольского движения
10:59 | 30.10.2018
В Алапаевске объявлен конкурс на пост главы города
10:32 | 30.10.2018
Евгений Куйвашев встретился в Нью-Йорке с генсекретарём ООН
10:09 | 30.10.2018
Аэропорт Кольцово запустил новый сайт
09:51 | 30.10.2018
Екатеринбург присоединится к всероссийской акции памяти жертв политических репрессий
09:36 | 30.10.2018
Юная свердловчанка завоевала серебро на международном цирковом фестивале
09:17 | 30.10.2018
В Свердловской области коммерческая организация оштрафована за взятку
21:29 | 29.10.2018
Свердловский облсуд вынес приговор мужчинам за контрабанду наркотиков из США и Германии
20:51 | 29.10.2018
Житель Екатеринбурга сделал на своем теле татуировки автографов звёзд и готов продать свою кожу
19:48 | 29.10.2018
В Перми почтят память жертв политических репрессий
17:21 | 29.10.2018
Дело об убийстве двух девушек на Уктусе передано в областной СК
17:01 | 29.10.2018
«Уралкалий» стал генеральным спонсором выставки «Химия-2018»
16:55 | 29.10.2018
33-летнего свердловчанина избрали в высший руководящий орган «Справедливой России»
16:43 | 29.10.2018
На Урале полицейского уличили в продаже государственной награды
16:42 | 29.10.2018
В Перми проведены работы по благоустройству на Черном озере
16:12 | 29.10.2018
В Челябинске начнут лечить зубы по строгим канонам ислама
15:36 | 29.10.2018
Утонул: пропавший на Урале 14-летний подросток найден мёртвым