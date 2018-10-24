В Министерстве финансов РФ не планируют повышать налог на роскошь

11:52 | 30.10.2018

Министерство финансов России на самом деле не планирует повышать налог на роскошь. Об этом стало известно из интервью журналиста Владимира Познера с главой ведомства Антоном Силуановым, опубликованного на сайте Первого канала.



Ранее несколько СМИ неверно процитировали министра, сообщив, что Минфин планирует пересмотреть налог на роскошь в сторону повышения, передает РИА «Новости».



По словам вице-премьера, разница в уровне доходов создает социальное напряжение. «Нам часто говорят: "Давайте повысим налоги на богатых". На самом деле, мы это сделали: повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — заявил Силуанов. Глава Минфина добавил, что у предложения сделать более прогрессивной шкалу налогообложения доходов есть «плюсы и минусы».



«Мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение, люди в том числе могут вообще вывести деньги из нашей страны. С другой стороны, плоская шкала 13-процентная достаточно уже устоялась, и здесь менять законодательство, наверное, было бы неправильно», — подчеркнул министр.