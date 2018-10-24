Ультиматум Медведева: премьер пригрозил нефтяникам запретительными пошлинами

19:22 | 29.10.2018

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года дал поручение Минэнерго и курирующему ТЭК вице-премьеру Дмитрию Козаку в течение двух дней провести консультации с нефтяными компаниями на предмет подготовки и принятия соглашения по поддержанию цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. В случае если в течение этого времени договориться и заключить соглашение не удастся, премьер пригрозил введением запретительных экспортных пошлин.



«Я хотел бы, чтобы министерство энергетики и непосредственно курирующий вице-премьер провели в ближайшие несколько дней консультации с нашими нефтяными компаниями, где вы бы договорились о том, что будет подготовлен и принят план работы и режимное соглашение по поддержанию сложившихся цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Либо буквально в ближайшие дни мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для того, чтобы ситуация на рынке была более стабильна», — сказал Дмитрий Медведев.



По его словам, несмотря на принимаемые меры, в ряде случаев наблюдается рост стоимости бензина.



«Я прошу в ближайшие два дня все консультации провести и доложить», — резюмировал Медведев.