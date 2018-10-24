Японские власти планируют начать строительство военной базы на острове Исигаки

16:25 | 29.10.2018

Японские власти планируют в этом году начать строительство гарнизона наземных сил самообороны на отдаленном юго-западном острове Исигаки в архипелаге Окинава. Здесь планируется разместить 5-6 тысяч военнослужащих, а также батареи ракет «земля-воздух» и «земля-корабль», передает rg.ru.



Исигаки расположен всего в 110 километрах к югу от островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Пекином и Токио, сообщает РИА «Новости».