Названы имена всех погибших при крушении вертолета владельца «Лестера»

16:17 | 29.10.2018

Стали известны имена всех пятерых погибших в крушения вертолета владельца «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабхы, сообщает «Советский спорт».



Помимо миллиардера на борту вертолета в момент трагедии находились два сотрудника его компании – Нурсара Сукнамаи и Кавепорн Пунпаре, а также пилоты Эрик Шваффер и Изабела Роза Лехович.



Напомним, что 27 октября после матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1) вертолет взлетел, но потерпел крушение на автомобильной парковке.