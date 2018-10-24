Песков назвал главную цель встречи Путина и Трампа в Париже в ноябре

16:11 | 29.10.2018

Главной целью грядущей встречи президента России Путина и президента США Трампа является «сверка часов», заявил пресс-секретарь президента России Песков, передает РИА «Новости».



«Главная цель — это сверить часы. Вы знаете, что у президентов России и США традиционно очень много вопросов, по которым нужно обмениваться мнениями. По-прежнему очень много вопросов, которые касаются стратегической стабильности, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД», — сказал Песков. Он отметил, что на повестке также будут российско-американские отношения, сообщает РБК.



Как ранее заявил Песков, подготовка ко встрече лидеров двух стран уже идет. Встреча Путина и Трампа состоится 11 ноября в Париже. Они проведут вторые за год переговоры на торжествах, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.