В Москве покончил с собой журналист НТВ Никита Развозжаев

16:02 | 29.10.2018

НТВ сообщил о самоубийстве своего сотрудника Никиты Развозжаева, ставшего известным после инцидента в парке Горького в День ВДВ. «Наш коллега Никита Развозжаев покончил с собой. Все на НТВ глубоко потрясены случившимся. Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось», — говорится в заявлении телеканала. Развозжаеву было 25 лет. Ранее он работал на ГТРК Саратов, в конце 2016 года устроился на телеканал НТВ.



Как напоминает govoritmoskva.ru, в августе прошлого года в ЦПКиО им. Горького произошел инцидент с участием Развозжаева. Когда он вёл репортаж в прямом эфире о праздновании дня ВДВ, к нему подошёл житель Москвы Александр Орлов и ударил его по лицу. Нападавшего задержали и возбудили в отношении него дело по ст. 116 УК (побои). Позднее суд приговорил Орлова к шести месяцам исправительных работ, а также постановил изымать из его дохода 10%.