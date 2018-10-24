По данным СМИ, Ангела Меркель покинет пост главы партии ХДС

15:56 | 29.10.2018

Канцлер Германии Ангела Меркель готова оставить пост главы партии Христианско-демократический союз (ХДС) после низких результатов ХДС на выборах в парламент федеральной земли Гессен. Об этом сообщает Westfälische Nachrichten со ссылкой на источники. Выборы главы ХДС должны состояться в начале декабря.



Как напоминает РИА «Новости», политик возглавляет партию с 2000 года. Ее отказ от лидерства может означать внутрипартийную гонку за право сменить Меркель на посту канцлера ФРГ. Очередные выборы председателя федерального правительства пройдут в 2022-м. В марте Меркель избрали на этот пост четвертый раз подряд.