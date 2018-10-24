В Краснодарском крае задержан директор цирка, где львица напала на девочку

13:04 | 29.10.2018

В Краснодарском крае задержан директор передвижного цирка, где львица напала на девочку, сообщается на сайте СК РФ. В настоящее время рассматривается вопрос о мере пресечения задержанному.



По предварительным данным следствия, в воскресенье в селе Успенском во время представления с дикими животными, проводимого передвижным цирком, львица через ограждение набросилась на ребенка, сидевшего в первом ряду. В результате девочка с рваными ранами лица и другими повреждениями доставлена в реанимационное отделение больницы, передает «Интерфакс». Девочка была оперативно прооперирована.