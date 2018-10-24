Британский гонщик Льюис Хэмилтон досрочно завоевал пятый титул чемпиона «Формулы-1»

12:55 | 29.10.2018

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон досрочно выиграл сезон «Формулы-1». В гонке Гран-при Мексики он финишировал четвертым, однако все равно смог обеспечить себе победу в сезоне.



Его единственный конкурент – немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель – финишировал на второй строчке. Перед Гран-при Мексики, за три этапа до конца сезона, отрыв Хэмилтона от Феттеля в личном зачете составлял 70 очков. Пилоту «Феррари» для продолжения борьбы за титул нужно было отыграть у Хэмилтона минимум 21 очко. Феттелю необходимо было побеждать в Мексике, но немецкий гонщик приехал на финиш вторым, отмечает «Р-Спорт».



Ранее 33-летний Хэмилтон был лучшим в 2008, 2014, 2015 и 2017 годах. По количеству титулов Хэмилтон догнал Хуана Мануэля Фанхио. Лидером по этому показателю остается Михаэль Шумахер (7).