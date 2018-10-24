Канадские ученые заявили о невозможности перехода всех людей на здоровое питание

12:47 | 29.10.2018

Канадские ученые из Гуэлфского университета пришли к выводу, что на Земле выращивается слишком мало фруктов и овощей для того, чтобы обеспечить здоровое питание для всех людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.



По словам диетологов, здоровый рацион питания должен включать в себя 50 процентов фруктов и овощей, 25 процентов цельных зерен и 25 процентов белковой пищи, жиров и молока. При этом на сегодня, согласно выводам учёных, в мире производится 12 порций зерна на человека вместо рекомендованных диетологами восьми, в три раза меньше фруктов и овощей — пять порций вместо 15, а также три порции масла и жира вместо одной, три порции белка вместо пяти. Сахара для человека достаточно одной порции, а его производится в четыре раза больше, отмечает regnum.ru.