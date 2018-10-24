По данным Daily Express, в разведке Великобритании знали о готовящемся похищении Хашукджи

12:37 | 29.10.2018

Разведка Великобритании еще в начале сентября была информирована о плане похищения саудовского «оппозиционера» Джамаля Хашукджи, пишет The Daily Express.



Как отмечается, Центр правительственной связи Великобритании (британская спецслужба) перехватил переговоры сотрудников саудовской разведки, которым якобы приказали похитить журналиста в Турции и доставить в Эр-Рияд. Приказ якобы мог исходить от кого-то из «королевского окружения», но не от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. Как пишет газета, информация стала известна британской стороне за три недели до убийства Хашукджи. По словам источников, Лондон обращался к Саудовской Аравии с просьбой не осуществлять операцию.



Как напоминает «Эхо Москвы», Хашукджи исчез в начале октября после того, как зашёл в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовские власти недавно признались, что он был убит в результате спланированной операции.