В интернете появились первые изображения нового российского боевого вертолёта

В интернете появились первые изображения российского перспективного боевого вертолета. Как пишет Scramble Magazine, разработкой занимается конструкторское бюро «Камов».Как отмечает издание, новейшая разработка конструкторского бюро «Камов» выполнена с фирменной соосной схемой расположения несущих винтов. Кроме того, на вертолете появятся крылья, а его шасси будут убираться в полете. Известно, что его экипаж будет размещаться так же, как и в модели Ка-52, передает lenta.ru.Как напоминает «Интерфакс», в феврале этого года замминистра обороны РФ Юрий Борисов рассказал, что российские военные рассчитывают получить на вооружение сверхскоростной вертолет, который сможет развивать скорость до 400 км/ч. По его словам, промышленность заявляет о готовности создать такой вертолет за срок не менее 5-7 лет.