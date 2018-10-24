В шести областях Италии объявлен красный уровень погодной опасности

12:17 | 29.10.2018

В шести из 20 областей Италии был объявлен наивысший уровень опасности из-за обрушившейся на Апеннины непогоды — грозы, града и сильных дождей, передает life.ru. Уточняется, что наиболее опасная ситуация наблюдается в Венето, Фриули-Венеции-Джули, Лигурии, Ломбардии и Трентино-Альто-Адидже. В южной области Калабрия из-за оползня погибли четыре человека.



Как напоминает regnum.ru, ранее сообщалось, что в результате оползня в Италии погибли четыре человека, ЧП произошло в ночь на 28 октября в регионе Калабрия. Трое погибших были рабочими, четвертый — местный предприниматель.