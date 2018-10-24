В Германии раскритиковали Меркель за дружелюбное отношение к Путину и Эрдогану

12:11 | 29.10.2018

Журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за дружелюбное отношение к российскому президенту Владимиру Путину и его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану во время четырехстороннего саммита в Стамбуле, передает iz.ru. Поводом послужила фотография, на которой изображены Меркель, Путин, Эрдоган, а также французский президент Эмманюэль Макрон во время саммита по Сирии. Все четверо держатся за руки, однако Меркель стоит именно между Путиным и Эрдоганом.



«Должна ли Меркель сближаться с авторитарными лидерами?» — задался вопросом журналист. В статье также представлены мнения ряда немецких политиков, возмущенных действиями Меркель. Вице-председатель парламента Гамбурга от Левой партии Кансу Оздемир заявила на турецком и немецком языках в своем твиттере, что ей «стало тошно от поведения канцлера, жмущей кровавую руку президента Турции». Она добавила, что Меркель «выстилает перед Эрдоганом красную дорожку». Представитель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Михаэль Тюрер заявил, что демонстративной близости «с авторитарными лидерами» со стороны канцлера ФРГ «быть не должно», передает gazeta.ru.



27 октября в Стамбуле прошли четырёхсторонние переговоры по Сирии. В них приняли участие президенты России, Франции и Турции — Путин, Макрон и Эрдоган, а также канцлер ФРГ Меркель.