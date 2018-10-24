Эксперты назвали регионы России с самым высоким и низким уровнем безработицы

12:01 | 29.10.2018

Уровень безработицы в России в августе достиг минимального значения за многолетний период наблюдений — 4,6 %. Самый низкий показатель у Москвы (1,2 процента), самый высокий — у Ингушетии (26,5 процента). Об этом свидетельствуют данные исследования РИА «Новости».



Также низкие показатели в Санкт-Петербурге (1,4 %), Ямало-Ненецком автономном округе (2 %), Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (2,3 %) и Московской области (2,6 %). Превышение порога в 10 % безработных отмечено в семи регионах России: Республике Ингушетии (26,5 %), Республике Тыва (19 %), Чеченской Республике (13,8 %), Карачаево-Черкесской Республике (12,1 %), Республике Дагестан (10,7 %), Республике Алтай (10,2 %) и Забайкальском крае (10,2 %).



Согласно рейтингу, четверть безработных граждан в России (26,4 %) — это молодежь в возрасте от 15 до 25 лет, 18 % — лица от 50 лет и старше, сообщает regnum.ru.