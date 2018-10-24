В Грузии проведут второй тур президентских выборов

11:52 | 29.10.2018

Центральная избирательная комиссия Грузии объявила о необходимости проведения второго тура выборов главы государства, передает РИА «Новости». Независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набирает 38,6 процента голосов, а кандидат от оппозиции Григол Вашадзе — 37,75 процента. Они оба вышли во второй тур, который должен состояться не позднее чем через две недели после официального объявления результатов голосования.



Президентские выборы в Грузии прошли в воскресенье, 28 октября. Явка составила 46,7 %.