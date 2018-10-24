В правительстве Германии заявили о неизменности своей позиции по «Северному потоку — 2»

16:43 | 26.10.2018

Позиция правительства ФРГ по проекту газопровода «Северный поток — 2» остается неизменной, это коммерческий проект, однако транзит газа через Украину должен быть сохранен, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает РИА «Новости».



Ранее с критикой «Северного потока — 2» выступил польский президент Анджей Дуда, назвав его «угрозой европейской энергетической безопасности», напоминает MK.ru.