Китай сокращает закупки иранской нефти из-за санкций США

16:38 | 26.10.2018

Китайские предприниматели сократили заказы на поставки иранской нефти в преддверии энергетических санкций США, которые должны быть введены в ноябре. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что данное решение даст Вашингтону дополнительный импульс в стремлении изолировать Тегеран санкциями. По данным газеты, от закупок иранской нефти откажутся две крупнейшие нефтяные компании страны, принадлежащие государству: China National Petroleum Corporation (CNPC) и China Petrochemical Corp. Прежде они закупали около 600 тысяч баррелей в день.



Как отмечает lenta.ru, ранее Пекин поддерживал Тегеран и выступал против санкций в отношении него.