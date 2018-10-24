В Минсельхозе сообщили, что в России резко подорожал сахар

16:20 | 26.10.2018

В сентябре в России было зафиксировано резкое повышение оптовых цен на сахар, следует из материалов Минсельхоза. По данным ведомства, подорожание составило 50 процентов по сравнению с сентябрем 2017 года и 43,9 процента по сравнению с январем. Текущая оптовая цена равняется 35,97 рубля за килограмм, передает lenta.ru. В ведомстве не уточнили, с чем связано резкое повышение цен.



По данным министерства, розничная цена на сахар-песок за год выросла в России на 5,2% и на 19 октября составила 42,7 рубля за 1 кг.