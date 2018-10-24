Посылки с самодельными бомбами могли отправить из Флориды

16:15 | 26.10.2018

Сотрудники правоохранительных органов США считают, что по крайней мере несколько посылок с самодельными бомбами, полученные рядом известных личностей, были отправлены из Флориды. К таким выводам пришли специалисты, занимающиеся расследованием данного дела, сообщает Kp.ru. При этом в поле зрения полиции по-прежнему остаются штаты Мэриленд и Нью-Йорк.



Как напоминает НТВ, в данный момент известно о десяти подозрительных посланиях. По данным источников, самодельные бомбы были собраны по инструкциям из Интернета, которые распространяют на исламистских сайтах. Опасную почту на этой неделе получили Барак Обама, чета Клинтон, Джордж Сорос, Роберт Де Ниро и Джо Байден. Взрывов не произошло, пострадавших нет.