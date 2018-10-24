ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 % годовых

16:08 | 26.10.2018

Банк России по итогам заседания совета директоров решил оставить ключевую ставку на уровне 7,5 %. В этом году Центробанк дважды снижал ставку — в феврале и марте — по 0,25 процентного пункта, а затем взял паузу. В сентябре, впервые с 2014 года, регулятор поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5 % годовых, на фоне резкого ослабления курса рубля, возросших инфляционных рисков и санкционного давления.



Сейчас, как отмечают в ЦБ, ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась, однако проинфляционные риски остаются, передает РИА «Новости».