Глава Крыма Аксёнов заявил, что давал свои деньги для поимки взяточников

16:02 | 26.10.2018

Глава Крыма Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что давал личные деньги на реализацию следственных мероприятий по поимке взяточников. «За последнее время таких задержаний было много. Я со своей стороны могу сказать, что направил восемь эпизодов по взяточничеству только за этот год, в том числе и свои деньги давал на то, чтобы реализовывали эти мероприятия», — цитирует Аксёнова РИА Новости. По его словам, сейчас 2 млн руб. проходят как вещдоки по различным уголовным делам. Кого конкретно удалось изобличить с помощью денег Аксенова, глава Крыма не сообщил.