Трамп собирается специальным указом закрыть южную границу США от мигрантов

15:56 | 26.10.2018

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность закрыть южную границу страны от мигрантов, применив специальный указ. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники. По мнению Трампа, это экстренно решит проблему с караваном мигрантов, который приближается к США из Мексики и насчитывает более 7 тыс. человек.



Кроме того, как сообщает NBC News, на митинге своих сторонников Трамп назвал ситуацию с шествием мигрантов «катастрофической и чрезвычайной», пообещав остановить их. В связи с этим глава Белого дома принял решение направить к границе США с Мексикой армейские подкрепления с целью установить на ней своеобразный «железный занавес».