Патриарх Филарет призвал УПЦ МП переименоваться

15:42 | 26.10.2018

На Украине будет действовать единая церковь – Украинская православная, заявил глава Киевского патриархата Филарет (Денисенко). Он заявил, что все существующие сейчас на Украине церкви сольются в одну, а те, кто останется в ведении Московского патриархата, должны будут лишиться возможности именоваться украинской церковью, передает РБК. «Те православные, духовенство, епископы и верующие, которые не захотят быть в УПЦ (Киевского патриархата), должны назваться Российской православной церковью на Украине», — сказал он.



Патриарх Филарет напомнил, что в скором времени пройдет собор, на котором три церкви – Украинская православная церковь Московского патриархата, Киевский патриархат и Украинская автокефальная церковь – объединятся в одну.