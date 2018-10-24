Украинский министр призвал участников форума в Белоруссии не говорить по-русски

15:29 | 26.10.2018

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко во время форума регионов Белоруссии и Украины призвал его участников не говорить на русском языке, сообщает РИА «Новости».



Перед началом своей речи Зубко напомнил, что рабочим языком встречи был назначен русский язык. Премьер подчеркнул, что в рамках мероприятия хотел бы раскрыть Украину с точки зрения не только экономики, но и культуры. «Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке», — сказал Зубко.



Тем не менее белорусские участники форума продолжили выступать на русском. По-русски говорил и посол Украины в Минске Игорь Кизим.