Первый заместитель прокурора Башкирии задержан при попытке уехать за границу

15:24 | 26.10.2018

Первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, подозреваемого в получении крупной взятки, задержали в московском аэропорту Шереметьево при попытке уехать за границу, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает РИА «Новости».



Уголовное дело возбуждено также в отношении коллеги Горбунова — заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Артура Шаретдинова, отмечает «Интерфакс».



По материалам следствия, в 2017 году Горбунов и Шаретдинов, действуя группой лиц по предварительному сговору, при посредничестве трех лиц получили от первого замглавы администрации Уфы взятку в размере 10 млн рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела. Оно касалось незаконных действий должностных лиц мэрии Уфы при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.