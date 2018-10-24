Путин подписал указ о создании Фонда родных языков народов России

13:34 | 26.10.2018

Президент подписал указ «О создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации» — как национального достояния и историко-культурного наследия Российского государства. «В целях создания условий для сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, являющихся национальным достоянием и историко-культурным наследием Российского государства, постановляю… считать целесообразным создание Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации», — говорится в тексте указа.



Указывается, что правительству России надлежит в трехмесячный срок утвердить состав правления и попечительского совета Фонда.