Михаил Горбачев заявил о начале новой гонки вооружений

13:30 | 26.10.2018

Экс-президент СССР Михаил Горбачев в специальной колонке для газеты New York Times назвал намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) объявлением новой гонки вооружений, передает РИА «Новости». По его словам, это «не первая жертва милитаризации международной обстановки». Он уточнил, что ещё в 2002 году Вашингтон вышел из договора по ПРО, а в этом году — из соглашения по иранской атомной программе.



Напомним, бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности восьмого декабря 1987 года подписали Горбачев, бывший тогда генеральным секретарем ЦК КПСС, и президент США Рональд Рейган.