В Италии испарилось знаменитое Голубое озеро

13:25 | 26.10.2018

В итальянских Альпах в буквальном смысле испарилось воспетое поэтами Голубое озеро, или Lago Azzurro. Пропажу обнаружил фотограф Марко Пульезе, решивший сделать несколько снимков этого живописного места. Он выложил на своей странице в Facebook два снимка озера – прошлого и этого года. На фото 2017 года деревья вдоль берега отражаются в прозрачной голубой воде Лаго Адзурро, на втором – вместо воды видно каменное дно.



По версии Пульезе, озеро высохло из-за долгой жары и недостаточного количества осадков. Ранее это озеро пересыхало в 2005 и 2006 годах, в следующем году его наполнили искусственно, после чего озеро стало заполняться естественным образом, передает life.ru.