Актеры из «Теории Большого взрыва» возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых телеактеров

16:56 | 25.10.2018

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых телеактеров в мире. Первые четыре места заняли исполнители главных ролей в сериале «Теория Большого взрыва», сообщает РИА «Новости».



Возглавил список Джим Парсонс, исполнивший роль Шелдона. За 12 месяцев, предшествующих 1 июня, он заработал 26,5 миллиона долларов. Джонни Галэки оказался на втором месте с годовым заработком в 25 миллионов долларов, а третью строчку разделили Саймон Хелберг и Кунал Найар. Они заработали по 23,5 миллиона долларов. Первую пятерку замыкает Марк Хэрмон, исполнитель главной роли в сериале «Морская полиция: Спецотдел». Его доходы за год издание оценило в 19 миллионов.



В рейтинг Forbes также вошли четыре актера из сериала «Американская семейка» (Modern Family) — Эд О’Нил (доход — $14 млн), Эрик Стоунстрит ($13,5 млн), Джесси Тайлер Фергюсон ($13 млн), Тай Бурелл ($12 млн). Замыкает десятку самых высокооплачиваемых актеров исполнитель одной из главных ролей в сериале «Ходячие мертвецы» Эндрю Линкольн, заработавший за год $11 млн, передают «Ведомости».