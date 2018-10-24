Американская компания Tesla впервые за два года отчиталась о прибыли

16:49 | 25.10.2018

Американская компания Tesla отчиталась о прибыли и позитивном денежном потоке по итогам III квартала, глава компании Илон Маск тем самым выполнил свое обещание вывести ее, наконец, на прибыльный уровень, передает «Интерфакс».



Так, в третьем квартале 2018 года прибыль Tesla составила $312 млн, или $1,75 на акцию, по сравнению с убытками в размере $4,22 на акцию во втором квартале. Маск назвал третий квартал «действительно историческим» для Tesla. Как отмечает CNBC, скорость производства автомобилей Tesla Model 3 за этот период выросла более чем на 30 %, сообщает РБК.