В римских больницах остаются шесть пострадавших в метро россиян

16:45 | 25.10.2018

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии шести остающихся в больницах россиян, пострадавших во вторник при инциденте на станции римского метро «Репубблика», сообщается в Twitter посольства России в Италии. Напомним, что всего травмы получили 16 фанатов армейского клуба.



Эскалатор вышел из строя на одной из центральных станций Рима перед матчем московского клуба и «Ромы». На кадрах, сделанных очевидцами, видно, как подъемник внезапно разогнался, разбросав десятки людей. Власти обвинили во всем россиян, которые якобы прыгали пьяными на эскалаторе. Но официальных причин полиция пока не назвала, передает «Эхо Москвы».