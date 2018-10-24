В Великобритании оштрафовали Facebook на 644 тысячи долларов

16:35 | 25.10.2018

Власти Великобритании оштрафовали социальную сеть Facebook на $644 тыс. по делу об утечке данных через компанию Cambridge Analytica. Сумма штрафа является максимально возможной из расчета на период времени, когда совершалось правонарушение.



По данным расследования, компания в период с 2007 по 2014 год незаконно предоставляла данные пользователей разработчикам приложений, отмечает gazeta.ru.