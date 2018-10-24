Актеру Роберту Де Ниро прислали похожую на бомбу посылку

16:31 | 25.10.2018

Полиция Нью-Йорка расследует инцидент с подозрительной посылкой, отправленной актеру Роберту Де Ниро, передает телеканал NBC. По имеющимся данным, ее доставили в ресторан, которым владеет Де Ниро.



Посылка схожа с теми, что получили ранее бывший президент США Барак Обама, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, миллиардер Джордж Сорос и другие. В них содержалась взрывчатка. Подозрительный пакет также поступил накануне в редакцию телеканала CNN, из-за чего здание эвакуировали. Все разосланные по США бомбы оказались рабочими, сообщает lenta.ru. Их отправитель и его мотивы пока неизвестны.