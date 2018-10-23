В Госдуме предложили заблокировать сайты и приложения для знакомств

16:26 | 25.10.2018

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Плетнева раскритиковала сайты и приложения для знакомств и заявила, что их «нужно блокировать». Об этом она рассказала агентству «Москва».



Плетнева считает, что встреча с малознакомым человеком из Интернета может обернуться непредсказуемыми событиями, поскольку знакомым из Сети «может оказаться кто угодно: какой-нибудь аферист, какой-нибудь больной». «Я вообще это не приемлю, не приемлю абсолютно!» – сказала депутат.



Плетнева добавила, что подобные ресурсы для знакомств в интернете необходимо блокировать, чтобы отношения между мужчиной и женщиной правильно развивались. «И чтобы вообще интернет ограничить, ведь все, что негоже, оттуда черпают наши и дети, и молодежь, и старики уже там сидят. Сплетни там всякие, вранье», - подытожила депутат.