В Сочи из-за паводка обрушился автомобильный мост

16:20 | 25.10.2018

На федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи на реке Макопсе из-за сильного паводка обрушился 20-метровый участок моста. Автомобильное сообщение между Туапсе и курортным городом прервано из-за отсутствия альтернативных путей для движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Управления дорог «Черноморье».



В администрации Сочи настоятельно советуют автомобилистам воздержаться от поездок. Восстановление движения по мосту может занять до двух суток.



Как напоминает ТК «Дождь», наводнение в Сочи спровоцировали ливни, которые продолжаются в Краснодарском крае со вчерашнего дня. В городе действует штормовое предупреждение.